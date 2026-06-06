مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: بیش‌از ۲۷ هزار نفر در سیستان و بلوچستان به سامانه "هلال من" پیوستند.

به گزارش خبرگزار صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۲۷ هزار و ۳۸۷ نفر از مردم این استان از سال گذشته تاکنون در سامانه "هلال من" نامنویسی و عضو این سامانه شدند که نشان‌دهنده افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های بشردوستانه، امدادی و داوطلبانه است.

سیدمحمدمهدی سجادی افزود: سامانه "هلال من" به عنوان درگاه جامع خدمات الکترونیکی جمعیت هلال‌احمر، بستری مناسب برای ارائه خدمات آموزشی، امدادی، داوطلبی و عضویت در برنامه‌های مختلف این نهاد فراهم کرده است.

وی تاکید کرد: این افراد به صورت بنگاه‌های اقتصادی، تشکل‌های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی همواره کنار جمعیت هلال احمر هستند و ما را در برنامه‌ها یاری می‌کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: در مواقعی که سازمان داوطلبان براساس فراخوان‌های عمومی و تخصصی که در بحران‌ها، طرح‌های بشردوستانه و محرومیت زدایی اعلام می‌کند، این افراد متناسب با تخصص و مهارت شان دعوت به همکاری می‌شوند.

سجادی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ظرفیت گسترده جوانان و داوطلبان یکی از استان‌های فعال کشور در حوزه فعالیت‌های بشردوستانه، امدادی و اجتماعی به شمار می‌رود و توسعه عضویت در سامانه‌های الکترونیکی هلال‌احمر می‌تواند نقش موثری در افزایش مشارکت مردمی و ارتقای سطح آمادگی جامعه در برابر حوادث داشته باشد.