صرفه جویی در مصرف آب، از تجهیزات کاهنده تا تغییر رفتار

معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت با تجهیزاتی مانند پرلاتور، سردوش‌های کاهنده، فلاش تانک‌های دوزمانه وشیر‌های پدالی می‌توان مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش داد.