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صرفه جویی در مصرف آب، از تجهیزات کاهنده تا تغییر رفتار

معاون بهره برداری وتوسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت با تجهیزاتی مانند پرلاتور، سردوش‌های کاهنده، فلاش تانک‌های دوزمانه وشیر‌های پدالی می‌توان مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۰۹:۴۶
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برچسب ها: صرفه جویی در مصرف آب ، لوازم کاهنده مصرف آب ، کمبود آب
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