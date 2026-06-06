مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت:آزمون مهارت‌های فرهنگ و هنر در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور و با حضور سه هزار و ۵۹۵ نفر در استان برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مظفر تیموری گفت: دومین آزمون جامع و چهل و نهمین آزمون ادواری مهارتی کارودانش شاخه فرهنگ و هنر در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در استان کرمانشاه از روز یکشنبه هفدهم آغاز تا روز پنجشنبه بیست و هشتم خردادماه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: در این دوره از آزمون تعداد سه هزار و ۵۹۵ نفر هنرجو برای دریافت گواهینامه‌های مهارتی شرکت خواهند کرد که از این تعداد ۲ هزار و ۹۷۷ نفر در آزمون جامع و ۶۱۸ نفر در آزمون ادواری حضور دارند.

تیموری اظهار کرد: از تعداد کل شرکت کنندگان هزار و ۲۴۳ نفر خانم هستند که برای اولین بار در تاریخ این آزمون‌ها آمار شرکت خانم‌ها به ۳۰ درصد رسیده است و تعداد آقایان هم ۲ هزار و ۳۵۲ نفر می‌باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای اولین بار در این دوره ثبت نام رشته‌های چهره‌سازی، عکاسی دیجیتال، تذهیب و تشعیر و دستیاری طراحی لباس رشد چشمگیری داشته است.

آزمون جامع مهارتی هنر از مهمترین و مترقی‌ترین آزمون‌های سراسری کشور می‌باشد که در هر سال تحصیلی سه دوره برگزار می‌گردد.