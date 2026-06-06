مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: برای تکمیل کامل طرح چهارخطه ی چگنی به ویسیان ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛عنایت‌اله میرزایی با اشاره به اهمیت طرح چهارخطه ی چگنی به ویسیان گفت:طرح ساخت محور چهارخطه ی چگنی به ویسیان به طول ۷.۵ کیلومتر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه ی ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اجرای طرح در دو قطعه افزود: عملیات زیرساز پایه (بیس) قطعه ی نخست به طول ۵.۵ کیلومتر و با بیش از ۸۵ درصد به طور کامل اجرا شده و هم‌اکنون آماده ی قیرپاشی و اجرای آسفالت است.

وی بیان کرد: قطعه دوم این جاده به طول دو کیلومتر هم با پیشرفت ۶۰ درصد در حال اجراست و عملیات خاکریزی و تکمیل ابنیه فنی آن در دست انجام است.





میرزایی افزود: برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از این طرح راهسازی اعتباری بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان نیاز است که با تخصیص این اعتبار، یکی از گلوگاه‌های ترافیکی منطقه برطرف و سطح ایمنی محور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.





وی مهم‌ترین چالش این طرح را ساخت پل ۱۶۱ متری در مسیر این طرح عنوان کرد و گفت: این پل با هفت دهانه ۲۳ متری از مشکل های عمده این طرح است که طی سنوات گذشته تعدادی از شمع‌ها و پایه‌های آن اجرا شده است.





وی با تأکید بر اهمیت این طرح در توسعه ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان گفت: تکمیل جاده ی چهارخطه شهرستان چگنی به یسیان علاوه بر کاهش سوانح رانندگی، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به مراکز جمعیتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.