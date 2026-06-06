آیین بزرگداشت ماکان نصیری شهید جاویدالاثر مدرسه میناب، با حضور خانواده شهید و جمعی از ایرانیان و ارامنه در مسجد کبود ایروان برگزار شد.

نام «ماکان» در فهرست جان‌فدایان ایران تا ابد باقی است نام «ماکان» در فهرست جان‌فدایان ایران تا ابد باقی است نام «ماکان» در فهرست جان‌فدایان ایران تا ابد باقی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین تکریم خانواده شهید جاویدالاثر مدرسه میناب، ماکان نصیری، با حضور پدر و مادر این شهید، جمعی از ایرانیان مقیم ارمنستان، شهروندان ارمنی، دانش‌آموزان و معلمان ایرانی و ارمنی و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران در مسجد کبود ایروان برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد شهید ماکان نصیری و دیگر شهدای مدرسه میناب، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تبیین مظلومیت کودکان قربانی خشونت و تأکید بر حرمت مدرسه، کودک و زندگی برگزار شد.

این آیین تلاشی فرهنگی و انسانی برای بازتاب صدای کودکان بی‌گناه و محکومیت هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی در جنگ‌ها بود.

خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، شهید ماکان نصیری را «ققنوس ایران» توصیف کرد و گفت: او اگرچه در آتش خشونت سوخت، اما یاد و نامش به نمادی از ایستادگی در برابر فراموشی تبدیل شده است.

آقای شیرغلامی همچنین، از نام‌گذاری سالن اجتماعات مدرسه شهید فهمیده در ایروان به نام شهید ماکان نصیری خبر داد.

محمد اسدی موحد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز با اشاره به جایگاه نمادین شهید ماکان نصیری اظهار کرد: نام او دیگر صرفاً نام یک دانش‌آموز نیست، بلکه با مفاهیمی، چون مدرسه، کودکی، بی‌گناهی و مسئولیت انسانی گره خورده است.

آقای اسدی موحد افزود: ماکان نصیری نمادی از همه کودکانی است که در اثر خشونت و جنگ، حق زندگی و آینده از آنها سلب شده است.

وی، حضور خانواده شهید در این مراسم را مسئولیتی اخلاقی برای جامعه دانست و بر ضرورت حفظ یاد شهدا و دفاع از حرمت کودکی تأکید کرد.

مادر شهید ماکان صدای خود را «صدای فرزندش» و «صدای کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» معرفی و بر ضرورت شنیده شدن صدای مظلومان تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت کودکان در مناطق درگیر جنگ، خواستار توجه جامعه جهانی به رنج غیرنظامیان و توقف خشونت علیه کودکان شد.

یکی از معلمان ارمنی با ابراز همدردی با خانواده شهید، این واقعه را اندوهناک توصیف و بر ضرورت برقراری صلح و امنیت برای همه ملت‌ها تأکید کرد.

حضور دانش‌آموزان و معلمان ارمنی در این آیین، به مراسم جلوه‌ای فراتر از یک برنامه داخلی بخشید و آن را به صحنه‌ای از گفت‌وگوی انسانی میان دو ملت ایران و ارمنستان تبدیل کرد.

کودکان ایرانی و ارمنی با اهدای شاخه گل به خانواده شهید، یاد و نام او را گرامی داشتند و با کاشت نهالی در حیاط مسجد کبود ایروان، یاد این شهید را جاودانه کردند.