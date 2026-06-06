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معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، از اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ ابلاغی سال ۱۴۰۴ به حوزه صنایعدستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسنعلی فولاد گفت : این ۵۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ ابلاغی سال ۱۴۰۴ به حوزه صنایعدستی ، در قالب ۸۲ پرونده تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات متنوعی در بخش صنایعدستی از طریق دستگاههای حمایتی و در قالب خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت میشود افزود : سال گذشته با هماهنگی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موفق به جذب ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه چهار درصدی برای طرحهای مستقل و پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه صنایعدستی شدیم.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت : با پیگیریهای انجامشده، در سال جاری نیز تسهیلات صنایعدستی با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و هنرمندان متقاضی میتوانند با مراجعه به ادارات میراثفرهنگی شهرستانهای استان و تکمیل مدارک لازم، از این تسهیلات بهرهمند شوند.
فولادی با تأکید بر اهمیت حمایت مالی از فعالان این حوزه افزود : هدف از پرداخت این تسهیلات، تقویت تولید، افزایش اشتغال پایدار و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی در استان است.