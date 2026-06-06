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روند تأمین آب شرب، آب کشاورزی و برق مورد نیاز مردم در سراسر خوزستان بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: روند تأمین آب شرب، آب کشاورزی و برق مورد نیاز مردم در سراسر خوزستان بدون وقفه ادامه دارد و تمام واحدهای تولید و تأمین آب و برق با حداکثر ظرفیت در حال خدمترسانی هستند.
عباس صدریانفر اظهار کرد: کارکنان صنعت آب و برق استان با احساس مسئولیت و تعهد کامل، شبانهروز در تلاش هستند تا آرامش و آسایش مردم حفظ شود و هیچگونه خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
وی افزود: بر اساس تأکیدات وزیر نیرو، رئیسجمهور و استاندار خوزستان، مجموعه صنعت آب و برق استان موظف است با آمادگی کامل، خدمات مورد نیاز مردم را در بخشهای مختلف تأمین کند تا دغدغهای در زمینه آب و برق برای شهروندان و خانوادههای مدافعان امنیت و خدمتگزاران کشور ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به بازدیدهای مستمر از تأسیسات حیاتی استان گفت: در روزهای اخیر از بخشهای تأمین آب شرب، آب کشاورزی، نیروگاههای برقآبی و سایر مراکز تولید و تأمین انرژی بازدید شده است. به همین منظور از نیروگاههای دز و کرخه نیز بازدید به عمل آمد و از نزدیک روند فعالیت و آمادگی کارکنان، مورد بررسی قرار گرفت.
صدریانفر تصریح کرد: تمام واحدهای تولید برق استان به صورت کامل در مدار بهرهبرداری قرار دارند و کارکنان این مجموعهها با آمادگی کامل در حال انجام وظایف خود هستند.
روند تولید و تأمین برق در شرایط عادی و همچنین شرایط خاص بدون وقفه ادامه دارد و برنامهریزیهای لازم برای عبور موفق از پیک مصرف تابستان نیز انجام شده است.