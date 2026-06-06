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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اجرای طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا) را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، از ابلاغ اجرای «طرح مانا» به عنوان بخش استانی «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» خبر داد.
معاون رئیس جمهور نوشت: این طرح، نیروی تحول اداری با تفویض اختیار و چابکسازی در مسیر خدمت بهتر به مردم است.
رفیعزاده تصریح کرد: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر اجرای این طرح برای حرکت نظام اداری به سمت تمرکز زدایی، استانها به محور تحول اداری و ارتقای کیفیت خدمتهای عمومی تبدیل میشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور️ با تأکید بر حرکت نظام اداری از تمرکزگرایی به سمت حکمرانی محلی هوشمند، اضافه کرد: تفویض اختیار، اصلاح فرایندها و چابکسازی ساختارها، زمینهساز افزایش بهرهوری و سرعت در خدمترسانی به مردم است.
آغاز حکمرانی محلی هوشمند در دولت
بر اساس طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) استانها با اختیار بیشتر و تصمیمگیریهای سریعتر میتوانند متناسب با نیازها و ظرفیتهای خود، برنامههای تحول اداری را اجرا کنند.
تفویض اختیار به استانها، واگذاری برخی کارها به شهرستانها و بخش خصوصی، بهبود خدمترسانی، ایجاد مجتمعهای اداری و راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) از مهمترین موضوعهای این طرح است.
هدف نهایی «مانا» کاهش کاغذبازی، رفع مانعهای پیشرفت، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی و ارتقای رضایت مردم از خدمتهای دولتی است.