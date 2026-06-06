روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری در شبکه توزیع گاز، جریان گاز در برخی از نقاط شهر قزوین به صورت موقت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس این اطلاعیه، مناطق تحت تأثیر این عملیات شامل مشترکین بلوار حکیم شمالی، بلوار حج و تمامی کوچه‌های منشعب به این مناطق می‌باشد. این قطع جریان گاز در روز یکشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر (به مدت ۶ ساعت) اعمال خواهد شد.

شرکت گاز استان قزوین از مشترکین محترم ساکن در مناطق مذکور درخواست کرده است که ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر وسایل گازسوز خود تا زمان وصل مجدد جریان اطمینان حاصل نمایند. همچنین تأکید شده است که از هرگونه دستکاری در تجهیزات شبکه از جمله کنتور و رگلاتور اکیداً خودداری شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که بلافاصله پس از اتمام عملیات تعمیراتی، پرسنل امداد جهت وصل مجدد گاز به منازل مراجعه خواهند کرد. با توجه به ضرورت رعایت مسائل ایمنی در زمان وصل مجدد گاز، حضور مشترکین در محل الزامی است.

همچنین به اطلاع می‌رساند مشترکین محترم در صورت نیاز و کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ یا شماره ۰۲۸۳۳۳۷۳۱۵۳ (دفتر امداد اداره گاز قزوین) تماس حاصل فرمایند.