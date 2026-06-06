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بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی میتواند زمینه نوسازی مدارس، تقویت تجهیزات آموزشی و توسعه فضاهای پرورشی را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در شورای آموزش و پرورش شهرستان نور با اشاره به تصویب دو طرح مهم آموزشی برای شهرستان گفت: ساخت و تجهیز مدارس شهید کلانتری و شهید ناطق نوری از مطالبات دیرینه مردم و فرهنگیان منطقه بوده است.
فریدون کلبادینژاد افزود: عملیات اجرایی مدرسه شهید کلانتری تاکنون آغاز نشده بود، اما با همراهی خیران و تصویب در شورای آموزش و پرورش وارد مرحله اجرا شده و عملیات اجرایی آن پس از تکمیل مراحل اداری و تشکیل هیئت امنا بهزودی آغاز خواهد شد.
او ادامه داد: ساخت و تجهیز مدرسه شهید ناطق نوری نیز با استفاده از ظرفیت مولدسازی دنبال میشود و اجرای آن میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی آموزش و پرورش شهرستان را برطرف کند.
کلبادینژاد با تأکید بر اهمیت مولدسازی گفت: آموزش و پرورش از ظرفیتها و سرمایههای ارزشمندی برخوردار است که بخشی از آن تاکنون بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: با بهرهگیری از ظرفیت قانونی مولدسازی میتوان املاک و مستغلات بلااستفاده را در مسیر تأمین منابع مالی قرار داد و از این طریق نسبت به نوسازی مدارس، تقویت تجهیزات آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اقدام کرد.
وی شورای آموزش و پرورش را ظرفیتی بینظیر برای حل مسائل این حوزه دانست و از حمایت اعضای شورا، فرماندار، بخشداران، دهیاران، شهرداران و نماینده مردم در مجلس قدردانی کرد و افزود: اجرای طرح شهید عجمیان، نوسازی، بهسازی و شادابسازی مدارس در قالب پروژه مهر ۱۴۰۵ با جدیت دنبال میشود تا مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید در بهترین شرایط آماده پذیرش دانشآموزان باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی یک فرصت ارزشمند برای توانمندسازی آموزش و پرورش است و بیتوجهی به این ظرفیت میتواند خسارت بزرگی برای نظام آموزشی به همراه داشته باشد.