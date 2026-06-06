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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از نجات یک جوان ۲۶ ساله پس از ۶ ساعت عملیات جستوجو و نجات در ارتفاعات صعبالعبور دره "قایمشو" شهرستان مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد عشقی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد گفت: در پی اعلام مفقودی یک جوان ۲۶ ساله در ارتفاعات منطقه مهریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلالاحمر استان، بلافاصله تیمهای امدادی جهت انجام عملیات جستوجو و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این عملیات از ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته با حضور تیم واکنش سریع هلالاحمر استان، تیم پشتیبان شهرستان مهریز و یک راهبلد محلی در منطقه کوهستانی و صعبالعبور دره «قایمشو» آغاز شد.
عشقی با اشاره به شرایط دشوار منطقه عملیاتی تصریح کرد: نجاتگران پس از چندین ساعت جستوجوی مستمر در ارتفاعات موفق شدند فرد مفقودشده را که دچار مصدومیت شده بود، پیدا کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد ادامه داد: نیروهای امدادی پس از انجام اقدامات اولیه و فیکس کردن مصدوم، وی را با استفاده از بسکت از مسیرهای کوهستانی به پایین ارتفاعات منتقل کرده و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
وی افزود: عملیات جستوجو و نجات این فرد حدود ۶ ساعت به طول انجامید و در ساعت ۲:۳۰ بامداد با انتقال مصدوم و تحویل وی به عوامل اورژانس و نیروی انتظامیبا موفقیت به پایان رسید.