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سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعلام کرد که قلیان اکسیژن فاقد هرگونه مجوز قانونی از اداره کل تجهیزات پزشکی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو با واکنش به تبلیغات اخیر پیرامون دستگاههای موسوم به قلیان اکسیژنساز، تأکید کرد که این محصولات فاقد هرگونه مجوز قانونی از اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و ادعاهای مطرح شده درباره بیخطر بودن یا تولید اکسیژن فاقد پشتوانه قانونی است.
وی با اشاره به بررسی مستندات خاطرنشان کرد که هیچ گونه پروانه ساخت یا مجوز وارداتی اختصاصی برای عملکرد «اکسیژنسازی» یا «تصفیه دود تنباکو» صادر نشده است.
هاشمی افزود: ممکن است برخی فروشندگان به مجوزهای عمومی قطعات الکترونیکی یا استانداردهای ایمنی بدنه استناد کنند که صرفاً ناظر بر مشخصات فنی اجزا است و هیچگونه اعتبار سنجی بالینی یا تاییدیهای برای کارکرد ادعایی دستگاه در تعامل با سیستم تنفسی انسان ندارد.
وی تصریح کرد: چنین استناداتی ناشی از خلط مبحث میان «مجوز قطعه» و «مجوز محصول پزشکی» است و شهروندان باید توجه داشته باشند که تنها مرجع رسمی صدور مجوز برای کالاهای سلامتمحور، سازمان غذا و دارو است که تا کنون هیچ تاییدیهای برای تبدیل دود دخانیات به اکسیژن یا بیخطر کردن آن ارائه نکرده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: ترویج و استفاده از این دستگاهها با ایجاد تصور غلط از بیخطری، منجر به افزایش مصرف دخانیات در میان جوانان و مراجعهکنندگان به کافهها میشود.
وی تأکید کرد که القای حس امنیت کاذب توسط این محصولات، نه تنها کمکی به سلامت افراد نمیکند، بلکه با عادیسازی مصرف دخانیات، زمینهساز بروز بیماریهای جدی ریوی و قلبی خواهد شد.
هاشمی از مردم خواست ضمن بی اعتنایی به مستندات غیرمعتبر، نسبت به سلامتی خود و اطرافیانشان حساس باشند.