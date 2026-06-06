به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر برداشت غیرمجاز آب در زیر دست بند آبشار در محدوده یکی از مراکز تفریحی اصفهان، واحد حفاظت رودخانه در محل حاضر و با هماهنگی نیروی انتظامی و یگان حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در خصوص جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب رودخانه و توقیف ادوات مورد استفاده وارد عمل شدند.

خلیل دادخواه افزود: در راستای صیانت از منابع آبی، مقابله با تخلفات و حفاظت از حقوق قانونی بهره‌برداران مجاز این عملیات اجرا شده است.