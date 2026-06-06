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فرماندار کرمانشاه گفت: مدیریت نخالهها تا ورودیهای شهر بر عهده راهداری و در محدوده حریم شهری بر عهده شهرداری است و هر دستگاه باید مسئولیتهای قانونی خود را بهدرستی انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد مبین با اشاره به افزایش حجم نخالههای ساختمانی در ماههای اخیر اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی پیشآمده میزان نخالههای ساختمانی در سطح شهر افزایش یافته است، البته از حدود یک ماه قبل اقدامات مناسبی برای جمعآوری این نخالهها از حاشیه بزرگراهها و برخی محورهای ورودی شهر کرمانشاه انجام شده است.
فرماندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم ساماندهی نخالهها در محورهای فرعی و ورودیهای شهر افزود: اگرچه بخش قابل توجهی از ورودیهای اصلی شهر کرمانشاه پاکسازی شده، اما همچنان در برخی محورهای فرعی با مشکل انباشت نخاله مواجه هستیم و لازم است با برگزاری جلسه مشترک میان شهرداری، راهداری و راهور، وضعیت این مناطق نیز تعیین تکلیف و ساماندهی شود.
فرماندار کرمانشاه در ادامه به کمبود سایتهای دفع نخاله اشاره کرد و گفت: شهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تنها یک سایت دفع نخاله در سراب نیلوفر دارد که پاسخگوی نیاز شهر نیست.
وی افزود: از شهرداری خواستهایم با توجه به وسعت شهر، دو تا سه نقطه دیگر را برای ایجاد سایتهای جدید نخاله ساختمانی شناسایی و ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی در این حوزه تأکید کرد و افزود: راهداری، شهرداری و ادارهکل محیط زیست باید با همکاری یکدیگر مردم را نسبت به قوانین و تخلفات مربوط به دفع نخاله آگاه کنند.
مبین با انتقاد از ضعف اطلاعرسانی در حوزه قوانین پسماند، گفت: متاسفانه در محورهای مواصلاتی و سطح شهر کرمانشاه هیچ بنری برای هشدارهای قانونی شامل ماده ۱۶ و ماده ۲۰ نصب نشده است. مردم باید بدانند که تخلف در این حوزه مشمول جرائم نقدی و توقیف وسیله نقلیه خواهد شد. همین اطلاعرسانی ساده میتواند تأثیر زیادی در کاهش تخلفات داشته باشد.
مبین با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان، اظهار کرد: متاسفانه برخی خودروها حتی بدون پلاک اقدام به تخلیه نخاله در حاشیه جادهها میکنند که از مجموعه راهور خواستهایم برای شناسایی و برخورد با این افراد همکاری جدی داشته باشد.
وی یادآور شد: مسیر قانونی دفع نخاله مشخص است و هر فردی که اقدام به تخریب یا ساختوساز میکند باید با مراجعه به شهرداری و طی سازوکار تعریفشده، نخالههای خود را در سایت مجاز تحویل دهد، چرا که حفظ محیط شهری از حقوق مسلم شهروندان است و نباید این حق با تخلف برخی افراد تضییع شود.