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شهردار منطقه ۱۳ تهران گفت: ۳۵ هزار نهال متناسب با اقلیم در بوستان سرخه حصار تا پابان سال جاری کاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدرحیم مرتضوی درباره، بوستان سرخه حصار گفت: درختان این بوستان که در گذشته غرس شد، مناسب با اقلیم و آب و هوای آن زمان بود، اما با توجه به تغییرات آب و هوا درختان دچار آسیبهایی شدند.
وی با تأکید بر اینکه بوستان سرخهحصار از اراضی ملی است و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد، یادآور شد: البته تفاهم نامهای ۳۰ ساله که از سال ۱۳۹۵ به مدت ۲۵ سال هم تمدید شده منعقد گشته و به موجب آن مدیریت و بهرهبرداری آن به شهرداری تهران واگذار شده است.
مرتضوی با بیان اینکه آفات درختان به دلیل تغییر اقلیم و کمبود بارندگی در سالهای اخیر ایجاد شده بود، تصریح کرد: با همکاری بین سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران هر درختی که دچار آفت و آسیبدیدگی شده و درنهایت با حکم قطع شود، نسبت به جایگزینی آن اقدام میکنیم.
وی با اشاره به کاشت نزدیک به ۳۵ هزار نهال در این بوستان توسط شهرداری منطقه در سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: باید این درختان که البته با اقلیم سازگار نیستند نگهداری شوند، اما اگر دچار آسیب شدند قطعا درختان متناسب با اقلیم جایگزین آن میشود. در همین راستا بر اساس تفاهمنامه درختان لیلکی، داغداغان، بلوط همیشه سبز، زیتون تلخ و ارغوان متناسب با اقلیم غرس شده و چند سال زمان میبرد که این درختان به رشد و قوام برسند.
شهردار منطقه ۱۳ تهران با بیان اینکه طی سالهای اخیر برخی از درختان عمر مفید خود را از دست دادند و دچار آفت شدند، گفت: درختان سرو و کاج در این بوستان سایه ندارند؛ با کاشت درختان جدید انتظار میرود بین ۵ تا ۱۰ سال آینده بوستانی با اقلیم جدید و درختانی با برگهای پهن و سایه انداز رشد کنند. تلاش ما این است که با کاشت درختان بیشتر و متنوعتر بوستان سرخهحصار وضع بهتری نسبت به گذشته داشته باشد.
وی از پیشبینی کاشت ۳۵ هزار نهال در بوستان سرخهحصار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: به مدت هفت سال است که آفات در این بوستان شدت گرفته است؛ به طوری که سال گذشته ۶ هزار درخت به دلیل آفتزدگی قطع، اما همانطور که گفتیم ۳۵ هزار نهال جایگزین شد و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. قطع درختان توسط سازمان منابع طبیعی صورت میگیرد و کاشت درختان را شهرداری انجام میدهد.
مرتضوی با اعلام اینکه ۸۰ کیلومتر آبرسانی زیرسطحی در این بوستان انجام شده است، گفت: پیش از آن آبیاری درختان بوستان متکی به بارندگی و آبیاری سنتی بود، اما امروز ۱۰ مخزن آب در بالادست اراضی سرخه حصار وجود دارد. اواخر سال گذشته قراردادی منعقد کردیم که بر اساس آن آب از چاهها به مخازن منتقل و آبرسانی به درختان به صورت آبیاری قطرهای انجام میشود.
شهردار منطقه ۱۳ تهران همچنین تصریح کرد: براساس برنامهریزی،تمام سرویسهای بهداشتی و ساختمانهای اداری همچون یگان حفاظت، ساختمان اداری و اسکان کارگری در بوستان سرخه حصار تکمیل یا بازسازی میشوند. علاوه بر این تعداد آلاچیقها و فضای پارکی بوستان نیز توسعه خواهد یافت.