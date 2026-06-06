به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف یک واحد نانوایی به دلیل کم فروشی نان و رعایت نکردن مقررات صنفی و بهداشتی به ارزش ۱۲۹ میلیون و ۴۵۸ هزار ریال در شعبه ۱۰۲ سیار بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام کم فروشی را محرز و متخلف به دلیل تکرار تخلفات صنفی و رعایت نکردن قوانین و مقررات علاوه بر مهر و موم و نصب بنر، به پرداخت یک میلیارد و ۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.