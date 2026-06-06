گزارش پژوهشی با عنوان تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بررسی تغییرات مصوبه مجلس در آن، توسط گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش پژوهشی با عنوان"تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بررسی تغییرات مصوبه مجلس در آن" توسط گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شد.

در قسمتی از خلاصه مدیریتی این گزارش پژوهشی چنین آمده است: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایط توأم با تنگنا‌های اقتصادی داخلی و تنش‌های شدید سیاسی در سطوح بین‌المللی تدوین یافته و همین امر، رویکردی محتاطانه در پیش‌بینی منابع و مصارف را به همراه داشته است؛ این گزارش به بررسی تغییرات جداول کلان، سیاست‌های حاکم بر ردیف‌های بودجه‌ای و نیز تحلیل مصوبات مجلس در قیاس با لایحه دولت می‌پردازد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با مجموع منابع (مصارف) عمومی معادل ۵،۲۲۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل، در عمل بودجه‌ای انقباضی محسوب می‌شد که پس از تصویب در مجلس تا حدودی افزایش یافت.

شایان‌ذکر است که این گزارش پژوهشی در گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی، به نویسندگی یونس تیموری و مشاوره علمی غلامرضا گرایی­ نژاد و نظارت علمی محمدجواد محسنی‌نیا در ۵۶ صفحه تهیه و تنظیم شده است.

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