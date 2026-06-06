به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نیشابور گفت: این بسته‌های معیشتی شامل اقلام ضروری به مبلغ هر بسته ۳۵ میلیون ریال با مشارکت جمعی از خیران نیک‌اندیش نیشابوری تهیه شد.

احمد گلستانی افزود: هدف از اجرای این طرح تقویت سبد غذایی خانواده‌های زندانیان ترویج فرهنگ نوع دوستی و کمک به بازسازی روحیه‌ی آنان است و این همراهی انسانی، جلوه‌ای از مهربانی مردم ایران در روز‌های دشوار اقتصادی محسوب می‌شود.