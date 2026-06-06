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مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از اختصاص ۳۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان به کشت محصولات کم آب بر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش با اشاره به لزوم مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیتهای منابع آبی، تغییر رویکرد به سمت کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند، به یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ پایداری تولید در بخش کشاورزی شهرستان تبدیل شده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت محصولات کمآببر اختصاص یافته است، افزود: محصولاتی همچون گلمحمدی، مارچوبه، موسیر، سیر و زعفران در صدر فهرست کشتهای جایگزین قرار دارند که با استقبال خوب کشاورزان منطقه مواجه شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد به اهمیت آموزش و ترویج در این مسیر اشاره و تأکید کرد: برای موفقیت در طرح توسعه کشتهای کمآببر، تنها تأمین نهادهها کافی نیست؛ بلکه ارتقای دانش فنی کشاورزان رکن اصلی است.
سرخوش تصریح کرد: در همین زمینه ، دورهها و کلاسهای آموزشی مستمر با حضور کارشناسان خبره برگزار میشود تا بهرهبرداران با شیوههای نوین کاشت، داشت و برداشت این محصولات آشنا شده و ریسک تولید را به حداقل برسانند.