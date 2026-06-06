رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان گفت: دانش فنی تولید آناناس در درچابهار بومی‌سازی شد و این منطقه اکنون آماده توسعه کشت تجاری این محصول است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان گفت: با ثمردهی نهال‌های تولید شده به روش کشت بافت، دانش فنی تولید آناناس در این استان بومی‌سازی شد و این منطقه اکنون آماده توسعه کشت تجاری این محصول است.

خالد میری با اشاره به مسیر طی شده برای رسیدن به این موفقیت افزود: تولید موفقیت‌آمیز آناناس، نتیجه بیش از نیم دهه تلاش مستمر است که با همکاری دفتر تولید میوه‌های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات باغبانی آغاز شد.

وی افزود: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به واردات نهال، از سه سال پیش متخصصان مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان اقدام به تولید نهال آناناس به روش «کشت بافت» کردند. بررسی‌های میدانی در ایستگاه تحقیقات چابهار نشان می‌دهد که این نهال‌های تولید داخل، پس از طی موفقیت‌آمیز دوره استقرار و رشد رویشی، با کیفیت مطلوب وارد فاز زایشی شده و به مرحله گل‌دهی و میوه‌دهی رسیده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان در ادامه تأکید کرد: دستیابی به این نتیجه، علاوه بر اثبات سازگاری کامل گونه‌های آناناس با شرایط اقلیمی چابهار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تولید محصولات گرمسیری با ارزش اقتصادی قابل توجه است.

میری در پایان خاطرنشان کرد: تولید آناناس در فضای ساده و کم‌هزینه سایبان در مقایسه با کشت‌های گلخانه‌ایِ پرهزینه و ریسک‌پذیر، مزیتی رقابتی برای کشاورزان منطقه محسوب می‌شود. ما اکنون به دانش فنی تولید نهال و تولید میوه‌هایی با سایز استاندارد دست یافته‌ایم که این مسیر، راه را برای توسعه کشت تجاری آناناس در جنوب کشور هموار کرده و گامی مؤثر در مسیر کاهش واردات و تأمین نیاز داخلی به این میوه ارزشمند است.