به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در قرار همدلی شب گذشته، مردم شهرستان‌های استان با تاکید برقابل اعتماد نبودن دشمن وتوطئه‌های مکرر آنها از مسئولان خواستند مراقب فریبکاری دشمنان باشند.

مردم می‌گویند طبق فرموده رهبر معظم انقلاب آنها تلاش می‌کنند تا با فریب کاری اشتباه محاسباتی در کار مسئولان ایجاد کنند وتاب آوری مردم را بشکنند.

همچنین به مردم کشور‌های مسلمان وهمسایه حاشیه خلیج فارس توصیه کردند به لحاظ اشتراکات دینی ومذهبی بهتر است به جای متوسل شدن به آمریکا واسرائیل با هم متحد شوند وعلیه ظلم ستم جنایتکاران به پا خیزند.