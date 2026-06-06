در مراسمی از دانش آموزان و معلمان مدرسه شهید محمدعلی بهرامی شهر برف انبار فریدونشهر که موفق به کسب رتبه برتر کشوری طرح ملی همیار گاز شده بودند، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان گفت: در این طرح که از اول مهرماه در مدارس استان آغاز شد بیش از 8 هزار و 600 دانش آموز و هزارمعلم شرکت کردند که دانش آموزان مدرسه شهید محمدعلی بهرامی شهربرف انبار فریدونشهر موفق به کسب رتبه چهارم و معلمان این مدرسه موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.

محسن اصغرزاده افزود: هدف از اجرای طرح ملی همیارگاز در مدارس،فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان از مدرسه تا خانه است.