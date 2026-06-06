مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۱۱ کیلومتر دیگر از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو آماده آسفالت بوده و این میزان مسیر به زودی آسفالت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه بررسی روند اجری طرح راهسازی محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: این پروژه کلیدی که با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و در قالب ۵ قطعه عملیاتی در حال اجراست، گامی بلند برای ایمن‌سازی و استانداردسازی یکی از پرترددترین مسیر‌های ترانزیتی استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تکمیل ۱۰ کیلومتر اولیه در قطعه نخست، ۳ کیلومتر دیگر از این قطعه در آستانه اجرای روکش آسفالت قرار دارد.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در قطعه دوم با احتساب ۳ کیلومتر بهره‌برداری شده قبلی، ۵ کیلومتر جدید نیز آماده اجرای عملیات آسفالت است.

آرامون بیان کرد: از قطعه سوم ۳ کیلومتر از این بخش پیش‌تر زیر بار ترافیک رفته و عملیات آسفالت ۲.۵ کیلومتر باقی‌مانده نیز از امروز کلید خورد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک این مسیر، تصریح کرد: تمامی جبهه‌های کاری در قطعات چهارم و پنجم این محور با جدیت و بدون وقفه در حال پیشروی است تا با تکمیل نهایی این ۱۱ کیلومتر، شاهد ارتقای قابل‌توجه ایمنی و کاهش زمان سفر در این شریان حیاتی باشیم.