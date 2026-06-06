به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سه نفر از اتباع کشور عراق که به شهرستان ماسال سفر کرده بودند پس از آنکه مترجم همراه آنان با سوءاستفاده از اعتمادشان اقدام به سرقت وجوه نقد و مدارک هویتی آنها کرد، با مشکل مواجه شدند.

پس از اعلام موضوع به پلیس، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان ماسال با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، متهم را در حالی که قصد فرار و خروج از استان گیلان را داشت، شناسایی و در خارج از استان گیلان دستگیر کردند، در ادامه، اموال و مدارک سرقتی کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

در مراسم تجمعات شبانه شهرستان ماسال نیز به منظور دلجویی و تکریم این میهمانان، از سه تبعه عراقی با اهدای هدیه از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان ماسال شد.

این اتباع عراقی ضمن ابراز رضایت از عملکرد پلیس، از تلاش، پیگیری و سرعت عمل مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان ماسال در شناسایی و دستگیری سارق و بازگرداندن اموالشان قدردانی کردند، آنان همچنین از مهمان‌نوازی، همدلی و همراهی مردم شریف شهرستان ماسال تشکر و قدردانی کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان ماسال تأکید کرد پلیس با قاطعیت با مجرمان برخورد کرده و تأمین امنیت شهروندان و مسافران را از مهم‌ترین اولویت‌های خود می‌داند.