پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، امروزشنبه ۱۶ خراداد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیش‌فروش بلیت قطار برای نیمه دوم خردادماه در تمامی محور‌های ریلی کشور، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز شنبه (۱۶ خرداد) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شده است.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز شنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۳:۳۰ امروز و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فرآیند پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق تمامی درگاه‌های فروش ادامه خواهد یافت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۴۹۵۱ - ۰۲۱ تماس بگیرند.

مردم استان مازندران هم می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید بلیت قطار، بلیت مسیر‌های مورد نظرشان را خریداری کنند.