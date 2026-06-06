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مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی گفت: بیش از ۵۴ سایت ارتباطی همراه در مسیر تردد زائران اربعین حسینی برای تضمین پایداری و کیفیت ارتباطات فعال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهمن اسمعیلزاده شنبه، ۱۶ خرداد در نشست هماهنگی ستاد اربعین شرکت مخابرات با اشاره به رویکرد شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش بهرهوری بر ارتقای کیفیت پوشش ارتباطی زائران اربعین، تاکید کرد.
وی ضمن تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی و امکانات رفاهی مرز تمرچین برای زائران اربعین، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز تمرچین تردد کردند و امیدواریم با توجه به شرایط مساعد آبوهوایی، این تعداد در سال جاری افزایش یابد.
اسمعیل زاده افزود: آذربایجانغربی در سالهای گذشته بهعنوان گذرگاه ورود زائران خارجی از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز ایفای نقش کرده و امسال نیز مسیر گمرک بازرگان تا مرز تمرچین برای تردد زائران آمادهسازی خواهد شد.
وی ادامه داد: راهاندازی WiFi رایگان در پایانه مرزی تمرچین، توزیع سیمکارت همراه اول از جمله اقدامات موکب های مخابراتی در پایانه مرزی تمرچین بود.
اسمعیل زاده تاکید کرد: هدف ما تقویت زیرساختهای ارتباطی پایدار و توسعه خدمات دیجیتال اربعین است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.