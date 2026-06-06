پخش زنده
امروز: -
نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از برنامههای توسعهای صنعت نفت و گاز حمایت میکند، زیرا تقویت این صنعت، تولید و درآمدهای کشور را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه جراره با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری در حوزه انرژی بیان کرد: مجلس از برنامههای توسعهای صنعت نفت و گاز حمایت میکند، زیرا تقویت این بخش نهتنها به افزایش تولید و درآمدهای کشور منجر میشود، بلکه ضریب امنیت اقتصادی و قدرت ملی ایران را نیز ارتقا میدهد.
وی افزود: در همه کشورهای جهان، زیرساختهای انرژی جزو نخستین شاخصهای سنجش تابآوری اقتصادی و مدیریتی به شمار میروند. زمانی که مجموعه صنعت نفت و گاز بتواند در کوتاهترین زمان ممکن بخشی از ظرفیت تولید را بازیابی کند، این پیام را مخابره میکند که چرخه تأمین انرژی کشور از پایداری و قابلیت اتکای مطلوبی برخوردار است.
نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس تصریح کرد: پارس جنوبی فقط یک میدان گازی نیست، این مجموعه ستون فقرات تأمین گاز کشور، پشتیبان فعالیت هزاران واحد تولیدی و صنعتی و یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد ملی به شمار میرود. ازاینرو، هر اقدام موفق در حفظ یا بازیابی ظرفیت تولید آن، آثار مستقیمی بر امنیت اقتصادی و رفاه عمومی خواهد داشت.
جراره تأکید کرد: سالها سرمایهگذاری در حوزه دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص، امروز به نقطهای رسیده که صنعت نفت و گاز کشور میتواند بدون وابستگی به خارج، بخش مهمی از نیازهای فنی و عملیاتی خود را مدیریت کند.