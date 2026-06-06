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فرمانده انتظامی شهرستان آشتیان از دستگیری یک سارق حرفهای کابل و تجهیزات انتقال نیرو و کشف ۱۵ فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان آشتیان گفت: در راستای ناامن کردن محیط برای سارقان، طرح مقابله و ضربتی گشت مشترک و نامحسوس کارآگاهان پلیس آگاهی، پاسگاه انتظامی مزرعهنو و پلیس پیشگیری در سطح شهرستان آشتیان اجرا شد.
سرهنگ سعید فیضاللهی افزود: در جریان اجرای این طرح، یک سارق حرفهای کابل و تجهیزات انتقال نیرو به همراه آلات و ادوات جرم حین سرقت شناسایی و دستگیر شد.
وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۱۵ فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی اعتراف کرده است، تصریح کرد: بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آشتیان ارزش اموال سرقتی را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شد.