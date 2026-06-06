به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه منجر به جرح یک شهروند در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات، در محل حاضر و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری عاملان اصلی در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات خاص پلیسی و رصد اطلاعاتی موفق شدند هویت ۴ نفر عاملان اصلی نزاع را شناسایی پس از تعقیب و مراقبت و با هماهنگی قضائی در ۳ عملیات منسجم و هماهنگ پلیسی هر چهار نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۲ قبضه اسلحه جنگی، یک قبضه کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری و مقادیری فشنگ مربوطه کشف و متهمان در تحقیقات تکمیلی صراحتا به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی بیان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با هشدار به دارندگان سلاح غیرمجاز و مخلان نظم و امنیت، از بر برخورد قاطع و قانونی پلیس با هرگونه اقدام تهدید کننده آرامش عمومی خبر داد.