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به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ویژهبرنامه ترکیبی سلامت و فرهنگی شامل ارائه خدمات رایگان پزشکی به شهروندان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، ایستگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان مستقر در پیادهراه فرهنگی رشت (میدان شهدای ذهاب)، در ویژهبرنامهای تلفیقی، خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و مشاورهای را به عموم مراجعان ارائه داد.
در این برنامه که به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، ایستگاه سلامت دانشگاه با ایجاد فضایی پرنشاط و توزیع نذورات عیدانه در میان عابران و خانوادههای حاضر در میدان، حال و هوای این روز خجسته را دوچندان کرد.
در بخش دیگری از این اقدام جهادی، تیمهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان مستقر در ایستگاه، با ارائه خدمات رایگان شامل غربالگری فشار خون، تست قند خون و ارائهی مشاورههای پزشکی اولیه، به پایش سلامت شهروندان و پاسخگویی به نیازهای بهداشتی مراجعان پرداختند.
این اقدامِ فرهنگی-سلامتمحور که ترکیبی از شعائر دینی و خدمترسانی میدانی بود، با استقبال و بازخوردهای مثبت شهروندان در پیادهراه فرهنگی رشت همراه شد و جلوهای از پویایی و تعهد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در عرصههای اجتماعی و سلامت عمومی را به نمایش گذاشت.