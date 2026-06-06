مردم خیراندیش استان البرز در ایام جنگ رمضان ۸ هزار بسته معیشتی به نیازمندان اهدا کردند.
شرکت گاز استان البرز از بهسازی ۶ هزار و ۳۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان و کاهش ۱۸ درصدی مصرف گاز با اجرای این طرح خبر داد.
نمایشگاه تخصصی صنایعدستی میراث ماندگار، نگاه معاصر از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه با حضور هنرمندان رشتههای مختلف صنایعدستی در استان البرز برگزار میشود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان درالبرز موفق به طراحی وتولید سامانه ذخیرهساز انرژی مبتنی برباطری شدند محصولی دانشبنیان که با ظرفیت ذخیرهسازی ۲۱۵ کیلوواتساعت، امکان مدیریت هوشمند انرژی و تأمین برق در حالت متصل به شبکه و مستقل از شبکه را فراهم میکند.