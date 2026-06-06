شرکت گاز استان البرز از بهسازی ۶ هزار و ۳۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان و کاهش ۱۸ درصدی مصرف گاز با اجرای این طرح خبر داد.

متخصصان یک شرکت دانش بنیان درالبرز موفق به طراحی وتولید سامانه ذخیره‌ساز انرژی مبتنی برباطری شدند محصولی دانش‌بنیان که با ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۱۵ کیلووات‌ساعت، امکان مدیریت هوشمند انرژی و تأمین برق در حالت متصل به شبکه و مستقل از شبکه را فراهم می‌کند.

