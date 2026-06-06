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محققان دانشگاه کمبریج با استفاده از هوش مصنوعی، واکسنی جهانی ساختهاند که میتواند پیش از شیوع ویروسها، از همهگیریهای آینده جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از انگجت، این نخستین باری است که یک واکسن با عنصری فعال که به طور کامل توسط رایانه ابداع شده در مرحله آزمایش بالینی به کار میرود و طبق گزارشها هیچ عارضه جانبی وسیعی ندارد.
این واکسن به ۳۹ داوطلب سالم بین سن ۱۸ تا ۵۰ سال در دو واحد پزشکی انگلیس واقع در «ساوث همپتون» و «کمبریج» تزریق شد. این واکسن برای حفاظت از افراد در مقابل «کرونا ویروسهای ساربکو» (Sarbeco coronaviruses)، گروهی از ویروسها که شامل SARS-CoV-۲ عامل همه گیری کووید در سال ۲۰۲۰ شدند، طراحی شده است.
آنتی ژن نوین که عنصری فعال در واکسن است، یک واکنش ایمنی در بدن داوطلبان در مقابل SARS-CoV ۲ و «سارس» و همچنین دیگر ویروسهای مرتبط با خفاش که ممکن است در آینده به همه گیری منجر شوند، رقم زد. به دلیل شیوه توسعه واکسن این ابزار احتمالا در مقابل بیماریهایی که حتی هنوز ظهور نکردهاند نیز محافظت ایجاد میکند.
برخلاف برخی واکسنها که در واکنش به شیوع یک بیماری و تلاش برای همگام شدن با جهشهای ویروس، ابداع میشوند، این «ابر آنتی ژن» جدید احتمالا راه حلی یک باره برای بیماریهایی مانند آنفلوانزا و ایبولا که بین انسانها جهش مییابند، فراهم میکند.
«پروفسور جاناتان هینی» از آزمایشگاه «بیماریهای مشترک بین انسان و دام» (Viral Zoonotics) در دانشکده دامپزشکی کمبریج گفت: ما توسعه واکسن را از حالت واکنش دهنده به حالت مقاومت در برای جهشهای آینده تغییر دادیم. واکسنهای ما همچنان در مقابل ویروسها محافظت فراهم میکنند، زیرا آنها به شاخههای جدید جهش مییابند. ما بر چالش واکسنهای سنتی که معمولا محافظت موقتی دارند، غلبه کردیم.
این بدان معناست که میتوانیم از چرخه مداوم تعقیب انواع ویروس که بین انسانها میچرخد و به روز رسانی واکسنها برای مقابله با آنها، فرار کنیم.
محققان برای ابداع این واکسن تمام دادههای توالی ژنتیک موجود درباره «ویروسهای کرونا ساربکو» که از سراسر جهان ثبت شدهاند را به یک مدل هوش مصنوعی دادند. در مرحله بعد از یادگیری ماشینی برای طراحی یک آنتی ژن حاوی ویژگیهای معمول با همان گروه ویروس استفاده کردند.
هرچند نمونه به کار رفته کوچک بود، مرحله بعدی آزمایش شامل تزریق واکسن به تعداد بیشتر و متنوع تری از شرکت کنندگان و ارزیابی تاثیرگذاری آن بود.