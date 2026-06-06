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معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای روستای گردشگری درک گفت: توسعه گردشگری کشاورزی در این منطقه، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران در مقصد، به رونق اقتصادی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت روند توسعه گردشگری کمک شایانی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خدیجه براهویی گفت : باغ هایی زرآباد و مزارع محصولات گرمسیری همچون پاپایا، چیکو و گوآوا از جاذبههای شاخص گردشگری کشاورزی در منطقه دَرَک به شمار میروند که هر ساله گردشگران و مسافران بسیاری را برای بازدید از این ظرفیت منحصربهفرد به جنوب استان جذب میکنند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری روستای دَرَک و شهرستان زرآباد، جمعی از بلاگرها، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای کشور نیز در جریان تور معرفی روستای دَرَک ، از باغ های موز و مزارع میوههای گرمسیری زرآباد بازدید کردند تا ظرفیتهای گردشگری کشاورزی این منطقه بیش از پیش معرفی شود.
وی گفت : تنوع محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی ویژه و امکان تجربه نزدیک فرآیند تولید و برداشت محصولات گرمسیری، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد تجربهای متفاوت برای گردشگران فراهم کرده است.
براهویی افزود : معرفی این ظرفیتها از طریق فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا ، میتواند نقش مؤثری در شناساندن جاذبههای کمتر دیدهشده منطقه و افزایش سفر به روستای گردشگری دَرَک داشته باشد.