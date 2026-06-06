به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این محفل شعر به منظور بزرگداشت مقام معلم شهید زهرا حداد عادل که در تجاوز آمریکایی صهیونیستی به بیت رهبر شهید انقلاب، به شهادت رسید، برگزار می شود.

در این محفل، خانمها فریبا یوسفی، افسانه غیاثوند، ایمان طرفه، الهام صفالو، فاطمه گیلانی، بشری صاحبی، فرشته سادات حسینی، منصوره محمدی‌مزینان، ماهرخ درستی، سعیده حسینجانی، نرگس‌سادات میرمحمدی شعر می خوانند.

همچنین آقایان افشین علاء، علیرضا قزوه، محمدمهدی سیار، علی‌محمد مؤدب و میلاد عرفان‌پور سروده های خود را خواهند خواند.

اجرای برنامه هم‌ با خانم‌ فضه‌سادات حسینی خواهد بود.

این برنامه، یکشنبه هفدهم خرداد ساعت 14:30 در تالار رودکی، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار خواهد شد.