به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام جابر شوقی فزود: امسال نیز در تلاش می کنیم مبالغ جمع آوری شده با افزایش حداقل ۵۰ درصدی به ۲۵۰ میلیارد تومان برسانیم.

وی اضافه کرد: امسال برای نخستین بار به مبلغان و معتمدان فعال در زمینه ترویج و جمع‌آوری زکات، متناسب با میزان عملکرد آنان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود.

مسوول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی با اشاره میزان مبالغ جمع آوری شده اظهار کرد: سال گذشته در مجموع ۱۶۸ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شد که این میزان در حوزه‌های مختلف حمایتی، عمرانی و محرومیت‌زدایی هزینه شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، مبلغان، ماموستایان، دهیاران و معتمدانی که در تبیین فریضه زکات و جمع‌آوری آن در مناطق مختلف عملکرد مطلوبی داشته باشند، متناسب با میزان فعالیت خود و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حق‌الزحمه دریافت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام شوقی با اشاره به نقش اثرگذار ظرفیت‌های مردمی و محلی در توسعه فرهنگ زکات افزود: بهره‌گیری از توان افراد مورد اعتماد مردم در روستاها و مناطق مختلف، نقش مهمی در تبیین آثار اجتماعی و اقتصادی زکات و افزایش مشارکت مودیان در این فریضه الهی دارد.

وی تاکید کرد: تمامی مبالغ زکات جمع‌آوری‌شده در هر منطقه به طور کامل برای رفع نیازهای محرومان، اجرای طرح‌های حمایتی و کمک به خانوارهای نیازمند همان منطقه هزینه می‌شود و حق‌الزحمه فعالان این حوزه نیز از محل اعتبارات اجرایی کمیته پرداخت خواهد شد.

مسوول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی با بیان اینکه زکات یکی از ظرفیت‌های مهم برای محرومیت‌زدایی و توسعه عدالت اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار است، گفت: امسال ۴۰۰ روستای هدف در آذربایجان‌غربی شناسایی شده‌اند و با اجرای یک برنامه پنج‌ساله، تلاش می‌شود زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت زکات برای کاهش فقر و توانمندسازی اقشار نیازمند فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آگاه‌سازی بیشتر مردم نسبت به آثار و برکات زکات و همچنین مشارکت گسترده‌تر خیران و مودیان، روند رو به رشد جمع‌آوری زکات در استان تداوم یافته و زمینه بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های نیازمند در مناطق مختلف بیش از پیش فراهم شود.

زکات در لغت به ۲ معنای رشد و نمو و پاکی آمده است؛ واژه زکات به سهمی اطلاق می‌شود که انسان از مال خود خارج می‌کند و به فقرا می‌دهد و به این دلیل است که در پرداخت آن، امید رشد و افزایش مال همراه با خیر و برکت وجود دارد که موجب تزکیه و پاکی روح پرداخت کننده می‌شود.