سخنگوی ناسا اعلام کرد: به دلیل مسائل ایمنی و همزمان با انجام تعمیرات، به چهار فضانورد مأموریت «کرو ۱۲» و «کریس ویلیامز» دستور داده شده در کپسول دراگون بمانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقل از اسپیس، «بتانی استیونز» سخنگوی ناسا در پستی در شبکه اجتماعی نوشت: ناسا به دلیل احتیاط به هر چهار فضانورد خدمه «کرو ۱۲» و همچنین «کریس ویلیامز» دستور داد تا در هنگامیکه فرایند تعمیر در جریان است برای ایمنی در کپسول دراگون باقی بمانند.

وی در ادامه توضیح داده بود این نشتی مداوم در تونل انتقال PrK قرار دارد که به ماژول خدمات Zvezda، یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های ایستگاه فضایی بین المللی منتهی می‌شود.

به نظر می‌رسد نشتی مذکور به دلیل شکاف‌های کوچکی در تونل ایجاد شده و سال‌ها یک مشکل ایمنی بوده که راسکاموس (سازمان فضایی روسیه) آن را از طریق اقداماتی برای کاهش عملیات و تلاش‌های دوره‌ای برای تعمیرات جزئی مدیریت می‌کند.

این تلاش‌ها تا چند ماه قبل نتیجه بخش بودند، اما نشتی دوباره فعال شد. همین امر به اقدامی فعلی منجر شد که استیونز آن را یک عملیات ترمیم وسیع‌تر نامید.

چهار فضانورد ماموریت «کرو ۱۲» عبارتند از «جسیکا میر»، «جک هاتاوی» از ناسا، «سوفیا آدنوت» از ایستگاه فضایی بین المللی و «آندری فدایف» از روسیه. آنها اواسط فوریه ۲۰۲۶ میلادی برای اقامتی شش ماهه به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند.

آنها همراه ویلیامز فضانورد ناسا که در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ میلادی همراه یک کپسول روسی سایوز به ایستگاه فضایی بین المللی رسید، درکپسول «آزادی» اسپیس ایکس پناه گرفتند.