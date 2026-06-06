مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح های راهداری در کریدور چابهار – مشهد با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای مجموعه‌ای ازطرح‌های راهداری در محور اصلی چابهار – مشهد خبر داد و گفت: بخشی از این محور مهم ترانزیتی از محور نهبندان تا مشهد در محدوده جغرافیایی خراسان جنوبی واقع شده و ارتقای ایمنی و بهسازی آن از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

جلال زاده، با اشاره به اهمیت این مسیر در اتصال جنوب شرق کشور به شمال شرق افزود: محور چابهار – مشهد یکی از محور‌های راهبردی کشور در حوزه حمل و نقل و توسعه ترانزیت است و به همین منظور، طرح‌های متعددی در زمینه ایمنی و روکش آسفالت، اصلاح و ایمنی نقاط پرحادثه در این مسیر در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۷ طرح فعال در محور نهبندان تا مشهد شامل ۵ طرح روکش آسفالت، یک طرح اصلاح نقطه پرحادثه مصوب ملی و یک طرح ارتقای ایمنی راه در حال انجام است.

وی طرح روکش آسفالت محور نهبندان _ سربیشه _ بیرجند، با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال و همچنین روکش محور نهبندان به زاهدان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال را از مهم‌ترین طرح‌های در حال انجام عنوان کرد.

جلال زاده افزود: با توجه به حجم بالای تردد در این محور و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه، تکمیل این طرح هامی‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش سوانح رانندگی، صرفه‌جویی در زمان سفر و ارتقای کیفیت خدمات جاده‌ای داشته باشد.

وی همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات لازم برای ادامه عملیات اجرایی در این محور خبر داد.