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هر ساله باغداران ملایر در فصل بهار، تاکهای خود را که در زمستان زیر خاک گذاشتهاند از زیر خاک بیرون میآورند و پای آن را اسپار «بیل زدن پای مو» میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهرستان ملایر با حدود ۱۳ هزار هکتار سطح زیر کشت باغ انگور و تولید ۲۵۰ هزار تن محصول قطب تولید انگور و کشمش کشور است.
از فواید باغ اِسپار: مواد مغذّی سطحی به عمق خاک میرود و کار نفس کشیدن زمین آسانتر انجام میشود و زمین از حالت سفت بودن خارج شده و بهتر آب جذب میکند، همچنین ریشه گیاهان هرز از بین میرود و اگر کود پاشیده باشند، کود و خاک مخلوط میشود.
ابزار اصلی کار در باغ اسپار یک نوع بیل مخصوص است که به آن «بیل اسپرهدار» میگویند و در کنار دَم یا تیغه بیل «جای پایی» چوبی یا فلزی به نام «اسپر» وجود دارد که مخصوص فشار آوردن به آن است.
این بیل، نوکِ باریک و تیزی برای بهتر شکافتن زمین دارد و قد «ارتفاع» تیغه بیل هم نسبتا زیاد است تا به عمق بیشتری از زمین برسد، برای اینکه کار به شکل منظم و راحتتر انجام شود، کشاورزان و باغداران در کنار هم در دستههای چند نفری قرار میگیرند.