مردم همیشه در صحنه ورامین در اجتماع نود و هفتم خونخواهی امام شهید، با گرامیداشت سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد که در سال ۱۳۴۲ و با خروش مردم غیور این دیار در دفاع از بنیانگذار نهضت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفته بود، بر ایستادگی در راه انقلاب و پیروی از ولایت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع پرشور و باشکوه، شهروندان شریف ورامینی بار دیگر با اعلام تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، ابراز ارادت و علاقه ی خود را به مکتب امام خمینی (ره) یکصدا فریاد زدند.