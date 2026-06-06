کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی درباره به بارش رگبار باران در نواحی شمالی و خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد و نارنجی برای آگاهی مردم و دستگاه‌های خدماتی با این شرایط جوی، افزود: گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی طی امروز و فردا در منطقه ارسباران موجب بارش رگبار باران، غرش آذرخش، آبگرفتگی معابر و در نواحی مستعد بارش تگرگ و نیمه جنوبی استان موجب افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک و غرش آذرخش می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا اواخر روز یکشنبه در استان ادامه خواهد داشت اظهار کرد: روز دوشنبه فعالیت این سامانه تضعیف می‌شود ولی از روز سه شنبه دوباره فعالیت آن تشدید شده و موجب بارش رگبار باران می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه‌مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام بارش باران و غرش آذرخش خودداری کنند.

اصغرزاده ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه فرودگاه تبریز به میزان ۶ میلیمتر و خواجه ۲ میلیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی امروز روند افزایشی داشته ولی از فردا به طور نسبی کاهش می‌یابد،یادآور شد: دمای هوا دوباره از روز دوشنبه روند افزایشی به خود می‌گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای هفت درجه سانتیگراد خنک‌ترین و جلفا با حداکثر دمای ۳۲ درجه بالای صفر گرمترین شهر‌های استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک‌ترین زمان به ۱۵ درجه و در گرمترین زمان به ۲۳ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.