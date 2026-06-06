سرعت وزش باد‌ها و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی اواخر روز دوشنبه هجدهم خرداد برای استان خوزستان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، در بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواخر روز دوشنبه سرعت وزش باد‌ها در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

طی فردا روند افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما و طی روز دوشنبه روند کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

تا اوایل وقت فردا و همچنین از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود. طی فردا افزایش رطوبت در مناطق ساحلی مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته شوش، کشاورزی اهواز، امیدیه با دمای ۴۴.۲ و گتوند با دمای ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۷ و کمینه دمای ۲۹.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.