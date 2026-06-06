به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کریم خضری اظهار کرد: سمندر کُردستانی که یکی از گونه‌های کمیاب و نادر است که در مناطق کوهستانی «تالجار» این منطقه زندگی می‌کند.

وی با بیان اینکه این سرشماری با حضور یک تیم از کارشناسان و محیط‌بانان یگان حفاظت این اداره انجام می‌شود، افزود: در این طرح سمندر‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند تا در سرشماری بعدی ماندگاری و حضور این گونه در آن زیستگاه رصد شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: منابع آبی اکوسیستم‌های کوهستانی این شهرستان بە شکلی منحصر بەفرد زیستگاە هر دو گونە سمندر کردستانی و آذربایجانی است.

خضری ضمن تاکید بر ضرورت این ۲ گونە در معرض تهدید اضافە کرد: در حال حاضر وجود دام در مراتع، تعداد روز افزون گردشگران و بهسازی عشایرراه‌ها و اصلاح شانە‌های خاکی جادە‌های کوهستانی تهدیدات اصلی این گونە‌های حساس است.

وی با اشاره به اهمیت سرشماری این نوع دوزیست در طبیعت بیان کرد: در این پایش، جویبار‌های منطقه مورد بررسی می‌گیرد و بعد از جمع‌آوری آمار، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت از سمندر‌ها توسط سازمان مرکزی و اداره نظارت بر حیات وحش استان انجام می‌شود.

وی بیان کرد: این‌گونه جانوری علاوه بر آذربایجان‌غربی در مناطق غربی استان‌های کردستان و کرمانشاه نیز شناسایی شده است.