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استاندار گیلان از رفع بخش عمده موانع بانکی و تسهیلاتی پیشروی کسبه آسیبدیده بازار سوخته رشت خبر داد و گفت: پیشبینی میشود بخش زیادی از مغازههای آسیبدیده در ماههای آینده به چرخه فعالیت بازگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس صبح امروز شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت در سالن غدیر استانداری با بیان اینکه گزارشهای ارائهشده از سوی مالکان واحدهای تجاری و همچنین اتحادیههای صنفی حاکی از پیشرفت روند بازسازی است، گفت: در حوزه تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی، شرایط نسبتاً عادی بوده و مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی مشکلات مالی و بانکی پیشروی کسبه آسیبدیده گفت: بخشی از بازاریان به دلایل مختلف امکان دریافت مستقیم تسهیلات را نداشتند که این موضوع روند بازسازی را با دشواریهایی مواجه کرده بود، اما با پیگیریهای انجامشده و رفع موانع مربوط به تضامین بانکی، زمینه پرداخت تسهیلات فراهم شده است.
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین به نقش دستگاههای خدماترسان در تکمیل فرآیند بازسازی اشاره کرد و گفت: برخی اقدامات زیرساختی از جمله اجرای شبکه فاضلاب از سوی دستگاههای متولی و پیمانکاران مربوطه در دستور کار قرار دارد، اما انجام این عملیات نیازمند تکمیل بخش عمدهای از ساختوساز واحدهای تجاری است.
هادی حقشناس با بیان اینکه اجرای همزمان برخی طرحهای خدماتی نظیر برق، فاضلاب و مخابرات در تمامی بخشها امکانپذیر نیست، گفت: در بسیاری از موارد لازم است ابتدا عملیات ساختمانی واحدهای تجاری به پایان برسد و سپس دستگاههای خدماترسان اقدامات تخصصی خود را انجام دهند.
در این نشست همچنین شماری از بازاریان عمدهترین مسایل و چالشهای روند بازسازی بازار رشت را با استاندار گیلان در میان گذاشتند و وی به مدیران مربوطه دستورات لازم برای تسریع در روند اجرای امور را صادر کرد.