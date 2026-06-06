به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی فاتحی رئیس جمعیت هلال‌احمر مراغه گفت: جمعه، ۱۵ خرداد، گزارشی مبنی عارضه قلبی کوهنورد ۵۱ ساله در ارتفاع سه هزار متری کوه سهند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر شهرستان مراغه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از چهار ساعت کوهنوردی، مصدوم به دامنه کوه انتقال یافت. عملیات امداد و نجات این مصدوم با کمک همّت امدادگر و اعضای فعال خانه هلال روستای «کرده ده» و کوهنوردان انجام شد.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر مراغه، مصدوم بعد از اقدامات اولیه اورژانسی، با آمبولانس جمعیت هلال‌احمر مراغه به روستای «کرده ده» منتقل و به اورژانس که در این روستا مستقر شده بود، تحویل داده شد.