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با تلاش چهار ساعته نجاتگران جمعیت هلالاحمر مراغه مصدوم عارضه قلبی از قله کوه سهند به پایین انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی فاتحی رئیس جمعیت هلالاحمر مراغه گفت: جمعه، ۱۵ خرداد، گزارشی مبنی عارضه قلبی کوهنورد ۵۱ ساله در ارتفاع سه هزار متری کوه سهند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: نجاتگران هلالاحمر شهرستان مراغه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از چهار ساعت کوهنوردی، مصدوم به دامنه کوه انتقال یافت. عملیات امداد و نجات این مصدوم با کمک همّت امدادگر و اعضای فعال خانه هلال روستای «کرده ده» و کوهنوردان انجام شد.
به گفته رئیس جمعیت هلالاحمر مراغه، مصدوم بعد از اقدامات اولیه اورژانسی، با آمبولانس جمعیت هلالاحمر مراغه به روستای «کرده ده» منتقل و به اورژانس که در این روستا مستقر شده بود، تحویل داده شد.