آغاز ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصیلی جدید
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از آغاز ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶- خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هاشم صابریان درباره زمان ثبتنام در مدارس شاهد گفت: فرآیند ثبتنام و پذیرش دانشآموزان در مدارس شاهد برای سال تحصیلی پیشرو مطابق با شیوهنامه ابلاغی در دستور کار قرار گرفته و خانوادهها جهت ثبتنام سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس شاهد سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه مای مدیا (my.medu.ir) نسبت به انجام مراحل ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود: خانوادهها توجه کنند که ثبت نام به صورت مرحلهای و مقطع به مقطع انجام میشود و برای هر پایه/مقطع بازه زمانی مشخص و محدودی در نظر گرفته شده است و امکان ثبتنام در هر زمان از کل بازه برای همه مقاطع وجود ندارد؛ بنابراین هر دانشآموز در بازه زمانی مربوط به آن مقطع میتواند نسبت به ثبتنام اقدام کند. وی در ادامه به خانوادههای شاهد و ایثارگر سفارش کرد که زمان ثبتنام فرزندان خود را با توجه به کندی اینترنت و حجم بالای متقاضیان، به روزهای پایانی موکول نکنند.
صابریان در خصوص سرانه ثبتنام مدارس شاهد گفت که در سال تحصیلی جدید با هدف قدردانی و حمایت از جامعه ایثارگری و ایجاد بستر مناسب برای تحصیل دانش آموزان جامعه هدف اساسنامه طرح شاهد در چهلمین سال ایجاد طرح شاهد و برای اولین بار پرداخت سرانه ثبت نام مدارس شاهد برای دانش آموزان شاهد و ایثارگر رایگان است. ضمناً طبق هماهنگی با آموزش و پرورش مجروحان جنگ اخیر که مجروحیت آنها به تائید بنیاد رسیده حتی بدون احراز جانبازی میتوانند ثبت نام شوند.
مدیر کل آموزش بنیاد درباره زمان ثبت نام هر مقطع تحصیلی اظهار داشت، زمان تعیین شده برای پایه اول مقطع ابتدایی تا پایان روز ۱۴۰۵/۴/۱۰، زمان ثبت نام برای پایه اول دوره متوسطه اول از تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱ تا ۱۴۰۵/۴/۲۰ و زمان ثبت نام برای پایه اول متوسطه دوم ۱۴۰۵/۴/۲۵ تا ۱۴۰۵/۵/۱۵ است.