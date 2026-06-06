مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از برنامه‌ریزی برای احیای ۸۸ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط، این واحد‌ها به چرخه تولید بازخواهند گشت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، آقای جمال علیرضاپور با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش‌روی بخش تولید اظهار داشت: در پی تحولات و شرایط خاص حاکم بر کشور، بخشی از واحد‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند و برخی نیز به دلایل مختلف در وضعیت راکد یا نیمه‌فعال قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف صیانت از تولید، حفظ اشتغال و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی استان، احیای ۸۸ واحد صنعتی راکد و نیمه‌فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران در دستور کار امسال قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با تأکید بر اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: شناسایی دقیق موانع تولید، ارائه راهکار‌های اجرایی برای رفع مشکلات، تسهیل دسترسی واحد‌ها به منابع مالی، پیگیری مسائل حقوقی، زیرساختی و اداری و همچنین حمایت‌های مشاوره‌ای از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بازگرداندن این واحد‌ها به عرصه تولید است.

علیرضاپور ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول است و در این مسیر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهاد‌های مرتبط استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مثبت احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال گفت: بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید، علاوه بر حفظ و تثبیت اشتغال موجود، زمینه افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تقویت توان اقتصادی استان تهران را فراهم می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در پایان تأکید کرد: این شرکت با جدیت برنامه‌های حمایتی خود را دنبال می‌کند تا با رفع موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی، زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر بنگاه‌های صنعتی به فعالیت کامل و ایفای نقش مؤثرتر آنها در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.



به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران؛ ۳۰ واحد تولیدی استان که پیش از این در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بودند با همت فعالان اقتصادی به چرخه تولید بازگشتند.

بر اساس آمار‌های سازمان شهرک‌های صنعتی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دی‌ماه تعداد ۶۴۲ واحد صنعتی راکد با اشتغال کل ۱۲ هزار و ۲۵۸ نفر و سرمایه گذاری نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان با حمایت و پشتیبانی وزارت صمت از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) بازفعال و احیا شده است.



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