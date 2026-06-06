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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از توزیع ۶۸۰ تن مرغ منجمد و صدها تن برنج، شکر و روغن با قیمت مصوب در سطح این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کامران کریمی گفت: به منظور حفظ آرامش و تعادل در بازار مصرف، با پیگیری کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه اقدامات ویژهای صورت گرفته است.
وی افزود: با هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ و ماهی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در شهرستان توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه به توزیع سایر کالاهای اساسی اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: در همین راستا و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، مقدار ۴۵۳ تن برنج هندی و ۲۷۰ تن شکر بستهبندی شده تأمین و عرضه شده است.
کریمی اضافه کرد: همچنین در این مدت ۵۴ هزار بطری روغن مخصوص پختوپز جهت دسترسی راحتتر شهروندان، از طریق فروشگاههای زنجیرهای و عاملین توزیع ثابت در سطح شهرستان و دهستانها توزیع گردیده است.
وی با اشاره به راهبرد جهاد کشاورزی در جهت عدالتمحوری خاطرنشان کرد: با هدف توزیع عادلانه اقلام حمایتی، عرضه این کالاها در مراکزی، چون «روستا بازار» و عاملین مستقر در سطح شهر و دهستانها انجام گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: تعاونیهای مصرف ادارات، مؤسسات دارای مددجو و مغازههای خردهفروشی مرغ نیز در این شبکه توزیع سهیم هستند تا کالاها مستقیماً به دست مصرفکنندگان واقعی برسد.