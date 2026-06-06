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همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم، آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر حضرت امامزاده عبدالله (ع) شهرستان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم، آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی ضریح مطهر حضرت امامزاده عبدالله (ع) شهرستان بافق با حضور مسئولان محلی، خادمان آستان و قشرهای مختلف مردم ولایتمدار برگزار شد.
حجتالاسلام حقیقت رئیس هیئت امنای آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق، در این مراسم ضمن تبریک دهه ولایت و امامت، بقاع متبرکه را کانونهای جوشان معنویت خواند و گفت: امامزادهها مراکز ثروت معنوی و مرکز اصلی جذب دلهای مشتاق هستند؛ این آستان مقدس فراتر از تمامی طیفها و گروهها، به عنوان قطب فرهنگی شهرستان بافق شناخته میشود.
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای مستمر فرهنگی در این آستان افزود: به همت خادمان و هیئت امنا، در ایام اخیر نزدیک به ۱۰۰ شب اجتماع حماسی و برنامههای مذهبی در این مکان مقدس برگزار شده است که با استقبال پرشور مردم همراه بود.
حجتالاسلام حقیقت همچنین به ارائه گزارشی از شفافیت مالی و عملکردی این آستان پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳ کل درآمد آستان مقدس بیش از ۱۱ میلیارد تومان بود که با عنایت حضرت و مشارکت خیران و زائران، این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس هیئت امنای امامزاده عبدالله (ع) خاطرنشان کرد: این درآمدها طبق برنامهریزیهای دقیق، در چهار حوزه اصلی عمرانی، مدیریتی، فرهنگی و مذهبی هزینه شده و برای توسعه زیرساختهای رفاهی و برنامههای معنوی آستان در حال هزینه است.
در پایان این مراسم، ضریح مطهر امامزاده عبدالله (ع) با آب و گلاب شستوشو داده شد و زائران و مجاوران به زیارت پرداختند.
گفتنی است سخنرانی، اجرای سرود و مدیحه سرایی از دیگر برنامههای این آیین بود.