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وزش باد نسبتاَ شدید تا شدید و گرد و خاک از امروز (۱۶ خرداد) تا اواسط هفته در خراسان جنوبی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و با توجه به گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا اواسط هفته و به خصوص برای روز دوشنبه وزش باد نسبتاَ شدید تا شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود.
زارعی افزود: در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی و نقاطی از غرب خراسان جنوبی کاهش میزان دید افقی و کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.
وی با اشاره به اینکه دمای هوا امروز تغییر عمدهای ندارد، گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش محسوس و موقت دمای هوا را انتظار داریم.
در شبانه روز گذشته قهستان و سربیشه با ۱۳ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با ۴۲ درجه سیلسیوس گرمترین نقطه خراسان جنوبی گزارش شده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۵ و ۲۹ درجه سیلسیوس ثبت شده است.