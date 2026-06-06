وزش باد نسبتاَ شدید تا شدید و گرد و خاک از امروز (۱۶ خرداد) تا اواسط هفته در خراسان جنوبی پیش بینی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و با توجه به گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا اواسط هفته و به خصوص برای روز دوشنبه وزش باد نسبتاَ شدید تا شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی و نقاطی از غرب خراسان جنوبی کاهش میزان دید افقی و کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا امروز تغییر عمده‌ای ندارد، گفت: روز‌های یکشنبه و دوشنبه افزایش محسوس و موقت دمای هوا را انتظار داریم.

در شبانه روز گذشته قهستان و سربیشه با ۱۳ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم با ۴۲ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی گزارش شده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۵ و ۲۹ درجه سیلسیوس ثبت شده است.