دو کشتی‌گیر استان فارس با درخشش در رقابت‌های رنکینگ مغولستان و با نظر کادر فنی به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات جهانی کشتی فرنگی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، محمد مهدی کشتکار را به عنوان ملی‌پوش وزن ۶۳ کیلوگرم و غلامرضا فرخی را در وزن ۸۲ کیلوگرم، به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات جهانی معرفی کرد.

کشتکار در رقابت‌های رنکینگ مغولستان که به میزبانی اولانباتار برگزار شد، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.

وی در گروه اول این مسابقات با نتیجه ۹ بر صفر سونی کومار از هند را شکست داد. سپس با نتیجه ۶ بر ۲ عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد.

کشتکار در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ ژولامان شارشنبکوف، قهرمان دو دوره جهان و دارنده مدال برنز المپیک پاریس از قرقیزستان را مغلوب کرد و به عنوان سرگروه راهی نیمه‌نهایی شد.

کشتکار در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۹ بر صفر حریف کره‌ای خود را شکست داد و به دیدار پایانی راه یافت، اما به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله پا، از حضور در دیدار فینال مقابل شارشنبکوف انصراف داد و به مدال نقره بسنده کرد.

رنگرز درباره عملکرد کشتکار گفت: کشتکار مقابل شارشنبکوف، قهرمان دو دوره جهان و دارنده مدال برنز المپیک، اوج توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت. هرچند در جریان مسابقات دچار آسیب‌دیدگی شد، اما با هماهنگی فدراسیون کشتی تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، در دیدار فینال به میدان نرود.

پیش از این، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز ملی‌پوش وزن خود در مسابقات جهانی شده است.

با قطعی شدن انتخاب محمدمهدی کشتکار، تکلیف ۹ وزن تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی آستانه مشخص شده است و نفر نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز در حاشیه رقابت‌های جام تختی معرفی خواهد شد.

مسابقات جهانی کشتی مهر امسال در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار خواهد شد.